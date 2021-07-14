紐西蘭央行14日（周三）意外宣布暫停疫情期間啟動的1000億紐元（700億美元）購債方案，消息一出，紐元應聲上揚，反映市場人士預期紐西蘭升息已不遠矣。

紐元兌美元勁升1.1％至0.7017美元，2年期公債殖利率勁升9個基點至1.668％，創今年以來高點。

紐西蘭央行此次決策會議將官方現金利率維持在0.25％，一如外界預期，但也宣布7月23日起停止購債，這比多數分析師預期時間提前縮表。

當地銀行預測，紐西蘭央行最快在8月調升利率，這將使該國成為全球率先升息國家之一。