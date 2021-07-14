由於觀望氣氛濃，14日日股早盤結束時，日經指數收28,659.12點，跌59.12點或0.21%。同時，東證暫收1,968.56點，漲0.92點或0.05%。不過，本周迄今，日經已漲2.5%，東證已漲近2.9%。

IwaiCosmo證券認為，股市大漲之後，獲利回吐賣壓出現，市場也正靜待企業公布財報結果。還有，美國通膨飆高，因此聯準會主席國會聽證會所發表的言論也格外重要。

6月美國消費者物價指數（CPI）飆到13年來最高，至於核心CPI年增4.5%，更創1991年11月以來最大增幅。聯準會主席鮑爾在美國時間周三與周四兩天的證詞，市場認為將左右未來利率政策。

日本輪胎製造商領跌，橫濱橡膠跌3.67%，普利司通跌3.21%。另外，航空業者也走跌2.57%，全日空與日本航空分別跌2.4%與2.71%。

安川電機上修財測後，這家機器人手臂製造商，周線迄今雖已漲3.14%，但還是跌2.11%。

東寶宣布，上季營利增近4倍後，這家電影娛樂業者股價大漲10.65%。