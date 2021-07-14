新冠肺炎疫情加速消費型態改變，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網全站上半年購買人數年增20%，其中30歲到49歲會員為主力消費族群，「銀髮族」積極學習網路購物，60歲以上會員成momo購買人數成長幅度最為顯著的年齡層，年增突破30%。

受到新冠肺炎疫情催動，零接觸驅使民眾轉往線上購物，富邦媒公布《上半年消費趨勢報告書》，根據momo觀察，2021年上半年疫情持續壟罩，momo全站購買人數年增20%，其中30歲到49歲會員為主力消費族群，全民購物線上化也驅動Z世代年輕人、銀髮族跳躍式崛起，「銀髮族」積極學習網路購物，促成60歲以上會員成momo購買人數成長幅度最為顯著的年齡層，年增突破30%，29歲以下的Z世代「年輕人」新客年增率居各年齡層之首，為momo注入成長新動能，促使momo客群將拼圖邁向「全齡化」。

零接觸消費模式發展也促使上半年momo綜合型品牌旗艦店表現亮眼；富邦媒表示，近年綜合型品牌加速佈局虛擬通路，疫情催化品牌線上銷售成長，上半年momo綜合型品牌旗艦店表現亮眼，其中「MUJI無印良品」業績年增突破50%；隨著居家時間拉長，民眾對於住宅環境重視度提升，以傢具、家居用品為大宗的「HOLA」品牌旗艦店，上半年業績年增更高達3倍，寢具傢飾、餐廚用品、傢俱皆展現熱絡買氣。今年7月momo也迎來日本國民家居品牌「宜得利」進駐開設旗艦店，規劃集結約3000項商品，滿足消費者居家防疫期間的各式家用品添購需求，開幕適逢夏日首波主打涼感寢具備受消費者青睞：同樣為人熟知的3M、聯合利華、台隆手創館等綜合型品牌旗艦店，亦皆展現業績年增雙位數成長佳績。

再者，2021momo消費型態也受疫情影響，除「防疫必需品」需求不減，年初掀起「國內微旅行」熱潮，站上旅遊票券及相關用品買氣年增率居各品類之首，成長突破1.5倍，直至5月全國防疫警戒升至第三級，民眾生活模式轉趨居家防疫，開啟「遠距辦公/學習、自煮管理、居家休閒」三大宅商機，推升資訊電腦、生鮮食材、食品飲料、運動用品、家電五大類商品買氣激增。

此外，常態性居家辦公與學習帶動「資訊電腦」買氣激增，防疫警戒升級後日均業績較年初成長近90%，其中NB、視訊設備為消費者鎖定目標。自煮風氣在疫情升溫之際更顯興盛，「生鮮食材」日均業績為年初約1.5倍，隨居家時間增長，室內休閒運動需求帶動「運動用品」日均業績較年初成長約1.3倍；夏日消暑、影視娛樂需求則推動「家電」買氣提升，日均業績較年初成長逾50%，顯見防疫理念滲透至全民日常生活中。