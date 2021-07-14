受到新冠病毒單日新確診數再創新高影響，14日韓股走弱，大盤目前在3,259.65點，跌11.37點或0.36%。同時，韓元走貶，公債殖利率也下降。

根據韓國官方最新統計，韓國每日新染疫數高達1,615人，創有史以來單日最多。

三星電子跌0.25%，SK海力則漲0.41%。電池製造商LG化學與三星SDI分別跌0.24%與1.07%。

一美元可兌換1,149.6韓元，韓元貶0.37%。

韓國3年期公債殖利率跌2個基本點至1.404%，而10年期的也跌0.4個基本點至2.031%。