高盛執行長David Solomon表示，中國最近強化對其科技產業的監管令他大感意外，而此舉可能導致「大量」中國企業赴美掛牌上市的時間延後。

中國網約車巨頭滴滴出行在華爾街風光上市才短短數日後，中國政府即以危及用戶數據安全為由，下令滴滴的行動應用程式全面下架，受此打擊，在美國掛牌的滴滴全球股價連日重挫。

《華爾街日報》報導，中國監管當局曾建議滴滴推遲赴美上市的計畫，但該科技公司非但沒有理會，反而趕在中國共產黨黨慶時在美國上市。

高盛執行長Solomon表示，準備在國際資本市場上籌資的中國企業大排長龍，我們也有自己的積壓名單，大量中國公司一直在計畫進入美國市場。由於中國政府採取的行動，我認為其中有些公司不會選在此時此刻赴海外上市，但現在判斷其長期影響仍然為時過早。

高盛、摩根大通和摩根士丹利是滴滴出行在美國上市的主要承銷商。

高盛在周二盤前公布第二季財報，受惠於炙熱的股票首次公開發行（IPO）市場，以及強勁的投資銀行業務，高盛第二季營收為153.9億美元，每股盈餘為15.02美元，遠超出分析師預估的營收121.7億美元和每股盈餘10.24美元。

第二季投銀部門營收創下歷史次高記錄，單季淨利達到36.1億美元，遠優於市場預估的30億美元。此外，資產管理業務營收暴增1倍多，達到51.3億美元，創下歷史新高。

高盛財務長Stephen Scherr並表示，在出售部分投資後，公司的自由現金達到50億美元，將用於買回庫藏股、提高股利或進行新投資。

該公司並宣布董事會通過，自第三季起季度股利提高60%，為每股2美元。