台北市住宿、餐飲等行業受到疫情影響，導致營業面積縮減，可申請房屋稅降低，不過台北市議員王鴻薇調閱資料發現，從5月到6月底，台北市住宿及餐飲業竟只有314家獲得減免，她酸說，難道市府是為善不欲人知嗎？

王鴻薇今（14）日在臉書指出，住宿及餐飲業受到疫情影響縮減營業面積，可申請由營業用稅率3%，改按非住家非營業用稅率2%課徵房屋稅。

她表示，在三級警戒下，餐飲業只能外帶不可內用，許多店家只能苦撐待變，更多的是撐不下去，默默熄燈；而以台北市來說，登記的「住宿及餐飲業」公司行號共有1萬1474家，但實際受到房屋稅減免的，竟只有314件，等於只有2.7%的住宿及餐飲店家受惠。

王鴻薇調查台北市房屋稅減免狀況，酸說「市府是為善不欲人知嗎？」（圖／摘自王鴻薇臉書）

全國三級警戒已逾2個月，王鴻薇認為，政府的紓困方案太多、太複雜，大部份民眾或業者可能在搞懂如何申請之前，就已經先選擇停業止血，因此她呼籲，紓困要即時，更要大力宣傳全力輔導，否則政府頒布了這麼多措施，人民卻完全不知道，根本就是玩假的！除宣傳外，也更應該要主動協助、主動給錢、主動減免。

根據台北市政府公告，飯店及旅館業者如受疫情影響縮減營業面積，於部分停用之日起30日內，可填竣房屋使用情形變更申請書，向本市稅捐處申請變更房屋稅率，以減輕稅負。如餐廳業、飲食店、飲料店等禁止內用而減少營業面積之場所，可於使用情形變更之日起30日內，填竣房屋使用情形變更申請書，申請變更房屋使用面積，以減輕稅負。