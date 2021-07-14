19歲鄭姓男子因疫情悶得慌今天凌晨2時許，想找王姓友人聊天，得知王男在淡水釣魚也想加入，但王男擔心群聚受罰拒絕，引發鄭男不滿，鄭男找來林姓、陳姓少年到場，持刀砍傷王男手部，淡水警方6小時內迅速逮人，訊後依傷害等罪嫌送辦。

據了解，鄭男閒來無事今天凌晨2時許，想找同為19歲友人王男聊天，得知王男正在淡水海邊釣魚也想加入，但王男告知已有2人，鄭男再帶人來會超過群聚人數會被受罰，鄭男怒不可遏，覺得對方口氣很差，憤而撂來林姓、陳姓少年從三重趕往淡水木棧道海邊現場。

鄭男與2名少年到場後，直接開嗆王男「你那什麼爛態度！」，不等對方解釋，就徒手毆打王男，鄭男更持魚刀刺向王男，造成王男血濺當場，行兇的鄭嫌3人則一哄而散，由於現場位置難找，王男友人求助119後，還騎車引導救護車到場，王男送院檢查後，出現頭部、右臉擦挫傷、左手臂刀傷，幸無生命危險。

淡水警方依據王男及在場人士供詞，鎖定鄭嫌等3人涉案，6小時內就通知3嫌到案釐清，鄭嫌等人雖辯稱非蓄意傷人，全案依傷害及妨害秩序罪嫌移送偵辦。淡水警分局強調，防疫期間，對於任何違法脫序行為，警方絕不寬貸，依法嚴懲究辦，新北治安不容挑釁。