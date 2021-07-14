全台微解封，台北市12區運動中心歷經休館60天後，首度開放民眾進場運動，但眼尖網友發現，中正運動中心的臉書文疑似用藏頭詩的方式，寫下「禮在力，趕另老是」，似乎隱晦地在咒罵體育局長李再立。李知情後表示，尊重言論自由，認為市府決策可受公評，不會提告。

北市各運動中心都由體育局委外經營，由於中正運動中心即將於16日開館，其臉書發文指出「禮拜二更正公告，在市府體育局反覆考慮下，力求爭取市民運動機會，趕忙準備7月16日開館，另行公告單堂課程，老話一句敬請配合防疫規定，是小編唯一請求謝謝。」

看似正常的一篇發文，卻被眼尖網友發現首字似乎藏著巧思，一一挑出來看就是「禮在力趕另老是」，疑似在罵李再立的決策令人傻眼，甚至偷渡髒話進去，讓眾人有遐想空間，但文章目已將「藏頭詩」重新編輯過。

對此，中正運動中心侯姓主任表示「這是誤會」，強調中心和體育局關係友好，也很市府任何配合，此事件可說是無心之過，發文前也不覺得有何問題，是經民眾提醒後才趕緊更正，要向大眾說聲抱歉，畢竟疫情期間較為敏感。此外，因小編平時認真經營社群，不會考慮懲處。

李再立則說，他也是經同仁轉達才知情，但他認為公部門做任何決策都可受公評，小編要怎麼寫，他個人沒有意見，尊重個體的言論自由，不會採取提告或進一步的作為，且體育場館開放前都有徵得各中心執行長的同意，對方都表態可配合

「小事啦，不用太過嚴肅看待。」李也說，小編這樣PO臉書，有人覺得很好笑很好玩，也有人認為不太好，這些批評也要自己負責，但總歸一句就是小事，不需要驚動太多人，也強調各中心都是委外經營，體育局只是督導單位，因此小編也非體育局內的成員。