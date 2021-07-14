美國聯邦參議院預算委員會民主黨議員今晚閉門協商，針對一項上看3.5兆美元的基礎建設投資計畫達成協議，同時納入另一項預算案，將於今夏季末進行辯論。

委員會民主黨議員與白宮官員進行兩個多小時的閉門會議後，參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）告訴記者，「我們已達成協議」。共和黨議員並未參與協商。

舒默表示：「把這項3.5兆美元提案，加上由兩黨共同提出的另一項6000億美元預算案，總共會有4.1兆美元，這樣就非常、非常接近總統拜登對我們的要求。」

舒默指的是參院跨黨派小組提出為期8年、規模1.2 兆美元的基礎建設支出計畫，其中包括新增近6000億美元支出。

民主黨與共和黨協商成員今晚討論這項基建支出計畫，據傳也取得進展。

舒默說，這項仍須獲得參院50席民主黨團背書的協議，也包括預算委員會主席桑德斯（Bernie Sanders）的最高目標，即大舉擴充年長者醫療保健計畫。

舒默表示，拜登明天將前往國會山莊，與民主黨籍參議員見面，共商這項逐漸成形的法案。

預算委員會溫和派成員華納（Mark Warner）表示，這項協議包括3.5兆美元基礎建設支出條款；但他並未詳述細節。

參院50席共和黨議員預料不會支持這項規模較大的基礎建設方案，而是讓民主黨議員自行透過預算「和解妥協」程序推動立法，迴避參院100席中至少需要60席贊成才能順利闖關的門檻。