高雄威秀今早出現人潮，進影廳前必須遵守相關防疫措施。（柯宗緯攝）

高雄威秀今早出現人潮，影迷搶看《黑寡婦》。（柯宗緯攝）

高雄威秀今早出現人潮，影迷搶看《黑寡婦》。（柯宗緯攝）

高雄威秀在散場後，會派員加強清消。（柯宗緯攝）

微解封第2天，正好遇上漫威大片《黑寡婦》上映，高雄電影院14日早上湧現觀影民眾。有女大生笑說，揪團看電影，但問了2、3個人都沒人願意陪看，只好自己加強戴護目鏡、噴酒精等「全副武裝」隻身看電影。影城業者強調，影廳採取梅花座，最大廳最多可售140人，大家幾乎衝著《黑寡婦》而來。

威秀公關透露，全台威秀可賣席次約3萬多席次，今天訂票率約12％，高達95％訂票都是《黑寡婦》，高雄可賣席次約5800多席次是全台最多，預約購票也約12％。但分析滿座率，台北京站威秀影城滿座率最高，今日熱門時段場次訂票率逾6成。

威秀影城也強調，入場前須量體溫、實聯制等防疫措施，並禁止飲食、影廳內採梅花座，每次散場及自動售票機都會全面清消，廁所也會15分鐘消毒一次，另外電影播放前，也會派員加強巡查民眾是否依照梅花座入席。

大二陳姓女大生是十足漫威迷，她笑說，一直很期待《黑寡婦》上映，周一開放網路訂票就立馬訂了，但其實本來想找友人一起看，未料問了2、3名友人，大家還是因為疫情不敢陪她看，她只好獨自來看，除基本戴口罩外，還戴護目鏡、自備酒精「全副武裝」加強防疫。

26歲陳姓上班族說，今天公司減班休息，特地與朋友來看《黑寡婦》，想說第一場應該會比較沒人，沒想到還是蠻多人來看的。針對無法飲食、採取梅花座等防疫措施，他覺得無妨，都能夠配合執行。