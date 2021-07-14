國家人權委員會今公布首份人權調查報告，指威權時期政府為規避司法程序，以流氓管訓等行政處分，將林水泉送到小琉球管訓575日，後來林被當局冠以「陰謀顚覆政府」服刑10年；刑事部分林已獲平反及補償，但行政部分至今仍無法平反。調查報告已送請司法院參處，並請促進轉型正義委員會研議修法。

人權會主委陳菊致詞表示，林水泉於1961年間，因在選舉時公開評論當時執政當局施政不佳，選後遭警方逮補，未經過司法審理，就以流氓名義移送管訓，長達575日，本案是威權統治時期，政府為規避司法程序，用管訓等行政不法處分名義，限制異議者人身自由，是殘害人權最典型的案例。

陳菊說，面對民主發展過程中的悲劇，我們應該去正視它、接受它，透過不斷地對話與反省，督促政府對人權的侵犯不能再重蹈覆徹，這些不義遺址，是受難者最痛苦的記憶，也是威權侵害人權最有力的證據，除警惕執政者，更是作為下一代人權教育的最佳教材，人權會將繼續扮演國家人權的監督、保護和促進者。

本案由人權會副主委高涌誠、委員張菊芳延續上屆監委陳師孟的調查。高說，林水泉於1961年選舉期間，因公開批評政府施政，遭提報為流氓，被送往小琉球管訓1年8個月。結束管訓後，1964年林當選台北市議員，但任期未滿再被當局冠以「陰謀顚覆政府」服刑10年。

高涌誠指出，林水泉的刑事徒刑已於2000年由「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償基金會」審查後，為其平反並給予補償；不過，行政措施提報為流氓而移送管訓575日，卻始終無法獲得平反與補償。高說，目前來陳情的只有林水泉，但經爬梳相關檔案，發現類似情況至少有25人。

自2001年起，林水泉欲透過司法程序平復名譽，屢次聲請或訴訟卻因法制不符而被駁回。高涌誠解釋，因管訓等行政處分並非刑事有罪判決，不符現行轉型正義相關法制範圍，因此司法院冤獄賠償委員會、促轉會均駁回林的聲請。

高涌誠強調，威權統治時期政府為限制人民「言論」、「講學」、「參政」等自由，實際上規避司法程序，以「流氓」名義提報管訓等行政不法行為，侵害人權甚鉅，卻以法制不合而遭到駁回，此類情形應屬立法上的重大瑕疵。

張菊芳說，依促轉條例立法意旨，不義遺址是指威權時期的統治者侵害人權事件的發生地，作為人權跟歷史教育的場所，以反省國家暴力，不能再重蹈覆轍，具有重要的人權指標。所以權責機關宜儘速依相關審定程序，進行相關史蹟點的考究，研議是否將小琉球職三總隊、屏東縣鵬村農場等處列為不義遺址。

記者會上也播放《名譽的重量》紀錄片，記錄林水泉、張則周、黃華三位受難者前輩，講述當時被關押在職三總隊的勞動與屈辱，並訪問高涌誠、張菊芳，講述他們在調查過程所看到的法制面問題，及轉型正義工作的急迫性。