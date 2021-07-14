威剛(3260)旗下機器人事業跨入智慧醫療布局，威剛今日宣布，攜手新竹臺大分院，發表C-Rob智慧自主移動機器人，協助抗疫。

威剛與新竹臺大分院今(14)日首度發表「C-Rob智慧自主移動機器人 (C-Rob Autonomous Mobile Robot，C-Rob AMR) 」正式導入臨床，預計在清潔機器人、語音導引機器人、輔助載物機器人等多面向應用來輔助醫院進行感染管制、後勤管理，並協助醫護人員執行醫療照護與臨床服務，以提升醫療效能，促進就醫民眾的健康。

威剛科技董事長陳立白表示，威剛與新竹臺大分院研發合作，在疫情艱困的時刻，於第一階段透過「C-Rob智慧自主移動機器人」來減輕醫護人員的工作、提升清消能力一同抗疫；未來於第二階段結盟計劃中，將優化AI演算法，進階智慧技術並結合護理人員行為模式及智慧偵測，以強化更長期的技術精進與研究成果。

此次雙方策略合作的專案負責人新竹臺大分院副院長譚慶鼎表示，「C-Rob智慧自主移動機器人」整合了噴霧殺菌、紫外線殺菌、智慧導航、避開障礙與精準定位等功能，可以有效建立起環境清潔的防護網，減少防疫時期額外工作人力並降低人員感染風險，可落實強化消毒與環境清潔。

新竹臺大分院院長余忠仁表示，未來雙方將持續合作規劃清潔、語音導引及運送機器人等各式自動化服務，強化第一線人員執業安全，以增加醫護照護服務效能及守護民眾健康，期成為智慧醫療典範。

C-Rob智慧自主移動機器人的中文名字為台威醫寶，小名：台大威寶；新竹臺大分院與威剛科技期待它具備6C，分別是代表Care關懷、Cruise巡航、Cleaning清潔、Cross-domain跨域、Collaboration協作與Communication溝通。