「我的名字害我不能登記疫苗」。一名吳姓女大生透露，在疫苗接種意願網站填寫相關資料時，名字中的「蒨」字無法顯示，屢次打出都會變成一個小方框，無論用手機或電腦填寫，仍無法正常輸入，令她十分崩潰，擔憂因此打不到疫苗。

該名女大生昨（13）日於論壇《Dcard》透露，自己叫「吳宜蒨」，中央流行疫情指揮中心開放18歲以上登記接種疫苗後，她利用手機至「COVID-19疫苗預約平台」進行預約填寫，沒想到輸入姓名時，名字當中的「蒨」竟變成一個方框，表示無法顯示，她趕緊開啟電腦再進行預約，結果「蒨」字仍以方框呈現，令她十分崩潰，欲撥打1922求助，但都因忙線中而求助無門。

女大生透露，「我懷疑媽媽在我還沒出生就想整我」，媽媽原本有意要把名字取為「吳宜菁」，但因為唸久發音與「狐狸精」相似，只好在「菁」字旁邊多加個人字旁，就變成「蒨」，她無奈地說，「保佑輪到我可以施打疫苗時，不會碰上因為造冊的名字和身份證、健保卡不符合而不給打」。

貼文曝光後，引發不少網友關注，「如果真的很不方便，可以考慮改名」、「我的名字也是難字，但沒有問題」、「我媽媽也是這樣，但仍有收到接種簡訊」、「對不起，但是狐狸精真的讓我笑死」、「蒨應該不是冷僻字，這樣也跑不出來也太可憐」。

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