在中央宣布微解封後，一份與台中市防疫表現的最新民調顯示，台中市長盧秀燕在這次防疫表現，滿意度高達91.9％，不滿意度僅為3％；從政黨傾向來看，盧獲得泛藍98.1％超高滿意度，泛綠族群也有90.1％對盧滿意，不分藍綠盧秀燕獲得台中市民的超高度支持。

東海大學地方自治研究中心執行長、政治系教授潘兆民說明民調結果。 潘兆民提供

此外，根據此次民調結果，有75.2％的受訪民眾不支持中央疫情指揮中心有條件開放餐廳內用決定，無論從性別、年齡、居住地或政黨傾向，不支持比例均超過6成。

中央防疫指揮中心在7月8日宣布三級警戒延長至7月26日，但部分場所微解封，包括有條件開放餐廳內用，引發社會議論，為了瞭解民意，東海大學地方自治研究中心針對微解封等相關議題，委託全國公信力民意調查股份有限公司進行電話民調，並於今天（14日）在東海校園公布民調結果，做為學術研究與提供相關單位參考。

東海大學地方自治研究中心執行長、政治系教授潘兆民表示，這波疫情升溫以來，中央從5月19日起提升全台至三級警戒，至今將近2個月，中央防疫指揮中心在7月8日宣布三級警戒延長至7月26日，但部分場所微解封，特別是有條件開放餐廳內用，引發社會議論，截至目前為止僅澎湖開放，其餘21縣市均維持禁內用，顯示多數地方政府對當下開放餐廳內用是有嚴重疑慮。

潘教授進一步指出，民調結果，有75.2％的民眾不支持中央疫情指揮中心有條件開放餐廳內用決定，無論從性別、年齡、居住地或政黨傾向，不支持比例均超過6成。另外，有高達89.4％民眾擔心中央有條件開放餐廳內用，可能會導致疫情升溫，將近9成民眾的疑慮，應該是造成21縣市維持禁內用、「逆中央」的主因。

對於地方防疫表現，倫敦大學伯貝克法律學校博士施威全指出，從民調來看，台中市長盧秀燕在這次防疫表現，贏得多數民眾支持，滿意度為91.9％，不滿意度僅為3％，從政黨傾向來看，盧獲得泛藍98.1％超高滿意度，泛綠族群也有90.1％對盧滿意，顯示盧秀燕防疫基調是謀求中央地方合作，但也會在特定議題表達台中立場，獲得不分藍綠族群的支持。

施威全強調，台中市民超越黨派，忍受生活的不便，齊心抗疫，有些餐廳、攤商以及工時減少的餐飲工作者，沒有獲得紓困4.0的補助，中央政府應該協助他們撐過疫情。

本次調查以居住在台中市、年滿20歲的民眾為受訪對象，調查時間為110年7月10日至7月12日，調查天數共計3日。以電話訪問之方式進行訪問，共計完成有效樣本818份，以95%信賴度估計，抽樣誤差在± 3.43個百分點左右。