汎銓科技14日申請登錄興櫃股票 13:202021/07/14 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心14日表示，汎銓科技（6830）在14日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，汎銓科技成立於2005年4月間，董事長兼總經理為柳紀綸，主要經營業務是技術分析服務，送件時資本額為4億177萬元。汎銓科技2020年業績，營收11億1318萬元，稅後盈餘1億5910萬元，每股盈餘4.05元。 《興櫃股》力積電上半年賺贏去年 每股稅前盈餘約1.91元 大躍進！新北都更二箭主幹道申請68案 #汎銓 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #科技 #產業別 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《櫃買市場》2股1債1權證 14日起預收款券管制撮合 09:112021/07/14 財經 《金融》社群媒體推飆股 金管會2層面揪不法 07:462021/07/14 財經 8,337億 台股換手爆次天量 04:102021/07/14 財經要聞 賣地補虧損 阿秋大肥鵝旗艦店 16.2億賣了 04:102021/07/14 財經要聞 《金融股》疫情宅金融需求 臺企銀數位交易量跳增6成 12:012021/07/14 財經 《盤中解析》台股高檔風浪大 台積掌舵穩軍心 12:012021/07/14 財經 百貨精品買氣翻倍 04:102021/07/14 時尚消費 時尚業重創 掀轉換代理、撤櫃潮 04:102021/07/14 財經要聞 《興櫃股》森崴能源6月、H1營收電力十足 11:272021/07/14 財經 防電信詐騙 陸銀行加強清理「睡眠賬戶」 09:132021/07/14 兩岸 《興櫃股》綠界遭駭客攻擊 與警方啟動聯防機制 10:532021/07/14 財經 財經熱門新聞 通膨狂升市場要崩了？女股神驚洩這件事更恐怖 - 財經 1分鐘讀財經》散戶注意：陽明現增價曝光 這家認購10億元 - 財經 航運、鋼鐵一場殺戮後 散戶挖下一波賺錢股 - 財經 台積電尾盤拉高漲近1％ 長榮跌停 台股翻黑收盤小跌1點 - 財經 封測七雄旺到年底 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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