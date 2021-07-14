櫃買中心14日表示，汎銓科技（6830）在14日申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，汎銓科技成立於2005年4月間，董事長兼總經理為柳紀綸，主要經營業務是技術分析服務，送件時資本額為4億177萬元。汎銓科技2020年業績，營收11億1318萬元，稅後盈餘1億5910萬元，每股盈餘4.05元。

《興櫃股》力積電上半年賺贏去年 每股稅前盈餘約1.91元
大躍進！新北都更二箭主幹道申請68案
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