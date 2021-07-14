劉姓男子遭雷擊送上救護車，右腳跑鞋脫落，襪子破洞。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗一名31歲的劉姓男子昨（13）日疑在河堤慢跑，突遭落雷擊中失去生命跡象，雖一度救回來，仍因傷重過世。法醫高大成表示，220伏特電流就會致命，而閃電的電壓高達數百萬甚至上億伏特，強大電流通過身體，往往造成「心臟穿孔」衰竭奪命。

苗栗市區13日的傍晚突然烏雲密布，接著傳出連續雷擊巨響聲，雷擊過後，18時27分左右，消防局苗栗消防分隊接獲民眾報案指稱，經國路苗栗農工對面的後龍溪堤防上，有人疑遭雷擊倒地受傷。

消防分隊趕往現場發現1名男子躺臥堤防地面，腳上所穿步鞋脫落掉在一旁，明顯開了一個大洞，彷彿被炸開；水泥地面有一處明顯炸裂痕跡，消防人員發現劉男沒有呼吸心跳，經緊急送往苗栗醫院急救2小時恢復生命跡象，轉送加護病房治療觀察。可惜凌晨1時傷重宣告不治。

據ETtoday報導，高大成指出，遭遇雷擊救回來機率不高，因為220伏特電流就會致命，何況數百萬伏特、甚至高達上億伏特的閃電電壓，強大電流通過身體，往往造成「心臟穿孔」衰竭奪命。