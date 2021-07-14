距東京奧運會開幕式還有9天，受新冠疫情影響，今年乒乓球比賽的規則有些改變，例如不允許球員用手或者毛巾接觸球台，不允許運動員吹球，這一新規可能對中國代表隊帶來不小的挑戰。

據觀察者網報導，上周在山東威海舉辦的熱身賽，真實模擬了東奧的比賽環節和要求，結果中國國乒隊長馬龍就因習慣性用手擦被汗濕了的球台，在一天內連吃兩張黃牌。

樊振東、劉詩雯等強將也直言對新規「有些不適應」，但從防疫安全角度考慮能夠理解，努力適應的同時，會及時調整心態和把控比賽節奏，避免被新規影響。

近日，中國乒乓球協會主席劉國梁接受央視採訪時也表示，包括「禁止摸桌」、「吹球」等防疫新規在內的許多困難與變化，讓本次奧運會備戰極其艱難。

據央視13日報導，中國乒協主席劉國梁表示，這一次備戰東京奧運，中國乒乓球隊經歷了很多的困難，「比如受疫情影響，乒乓球比賽不允許球員用手接觸球台，包括吹氣」。

不過他也稱，經過一段時間調整，「中國乒乓球隊已經準備好了，只等兵發東京」。