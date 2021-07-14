黃瑞珠表示，每年春耕時都會發生民眾騎機車滑倒的案件，她擔心歷史重演才拜託農民或代耕業者清洗後再上路，但沒想到還是有農耕機將廢土帶到農路上。（黃瑞珠提供／吳建輝彰化傳真）

公所緊急調派清潔隊到場清理，希望減少事故的發生，也請相關單位到場與農民溝通，宣導將廢土清洗再上路，以免造成危險，還可能受罰。（黃瑞珠提供／吳建輝彰化傳真）

黃瑞珠強調，提醒民眾經過農路時要注意路況，保護好自己，若發現有汙染情形可通報公所或環保局，依法可對汙染業者開罰。（黃瑞珠提供／吳建輝彰化傳真）

二期稻作目前正值夏耕時期，彰化縣許多農民開著耕耘機下田後，沒有將輪胎上的廢土清洗乾淨就上路，造成農路佈滿田土，導致機車摔車事故，溪湖鎮長黃瑞珠再臉書貼文，讓鎮長拜託一下，耕耘填土清了再上，請農民發揮公德心，保障用路人的安全。

黃瑞珠表示，每年春耕時都會發生民眾騎機車滑倒的案件，她擔心歷史重演才拜託農民或代耕業者清洗後再上路，但沒想到還是有農耕機將廢土帶到農路上，她緊急調派清潔隊到場清理，希望減少事故的發生，也請相關單位到場與農民溝通，宣導將廢土清洗再上路，以免造成危險，還可能受罰。

黃瑞珠強調，提醒民眾經過農路時要注意路況，保護好自己，若發現有汙染情形可通報公所或環保局，依法可對汙染業者開罰；彰化縣環保局長江培根表示，從今年春耕開始環保局已經累積開罰6件，各個公所也能就近開罰，事後要求汙染農民或代耕業者，將受汙染的農路恢復原狀，來達到嚇阻的效果。

江培根說，不管是環保局，還市公所都可以依廢棄物清理法，對造成農路污染的民眾開罰，依規定可處1200元至6000元罰鍰，去年開罰3件，今年6件，春耕開始時也進行聯合稽查60件，在耕耘機還在田裡作業時，就率先宣導，請農民清洗後再上路。