隨著國內疫情趨緩，台南古蹟景點及藝文展館也重新開園營運，台南市文化局委外經營包括林百貨、十鼓仁糖文創園區、夕遊出張所等13處場所，均已微解封恢復營業迎賓，希望能尋求防疫與產業復甦的雙贏模式。

台南擁有為數眾多的古蹟及藝文展館， 文化局指出，目前有28處場館委外經營，不但成功活化場館，也為市府帶來可觀文化財，每年為市府增加近千萬權利金。但今年受疫情影響，從5月中旬起，市府透過減收及減免方式減輕業者負擔，截至7月12日止，權利金已減收210餘萬元，原本市府全年度有將近1000萬元權利金收入，減免後市庫權利金收入將減收2成多。

據文化局統計，包括林百貨、十鼓仁糖文創園區、夕遊出張所、德陽艦、臺南支局鹽埕出張所（白雪咖啡店）、樹屋咖啡、新化日式宿舍群（猫の駅 NekoStation 貓之驛、大目降故事館－社創矽谷、大正十一）、原臺南縣知事官邸、盧經堂厝、安平傳統民居楊宅（安平蜜餞物產館）、安平古堡停車場等13家委外廠商陸續復業。

不過，目前仍有15家尚未營運，包括府東創意森林(丙種官舍A棟-三摩地人文空間、丙種官舍B棟-和茶寮、場長宿舍-離塵、丁種官舍-納涼屋)、原鶯料理、吳園柳屋、台南水道(送出唧筒室部分空間、附屬空間)、海山館、台南運河海關、府城藝術轉角、平實營區中央公園環境藝術策展空間、東興洋行、橡欣樓、竹園町。

文化局函文通令業者，積極落實戴口罩、量體溫、簡訊實聯制、手部酒精消毒、維持社交距離、加強環境清消、戶外確保維持安全社交距離、室內獨立空間每人2.25平方公尺以上（上限100人）、飲食僅供外帶、禁止內用等措施，業者也都遵照防疫規定辦理、齊心抗疫。