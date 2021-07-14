不論在職場或生活中，天真不世故的人總是很受歡迎，搜狐網命理專欄點名，雙子座、白羊座、射手座的人雖然看似沒心沒肺，總以大剌剌的形象示人，但其實他們內心非常細膩，做人做事很有個人觀點和目標，在追求夢想時，更會堅持走自己的路，即使被其他人說閒話也不在乎。

▍1.雙子座

雙子座性格多變，時常讓人捉摸不透，看似沒心沒肺，其實內心非常敏感細膩。他們總是笑臉迎人，但深入認識就會發現，他們的笑容只會停留在表面，並不是真心的笑，因為他們的內心始終很孤獨，只是善於隱藏自己，不願輕易表露私人的情緒，為了維持形象，他們只想讓大家看到開朗樂觀的一面，不想讓脆弱的一面被發現。

▍2.白羊座

白羊座的人個性直接又大膽，習慣橫衝直撞追求夢想，從來不顧其他人異樣的眼光，因此一般人都會以為他們單純又天真，但其實白羊座的人比誰都精明能幹。他們認為，每個人看待事情的眼光都不同，若做事情要考慮每一個人的看法，就容易處處受限，導致任何目標都無法完成，因此他們寧願當個看似沒心沒肺、簡單自在的人，做人做事全憑自己的想法，不在乎別人的評價。

▍3.射手座

射手座天性溫和親切，總給人陽光又無憂無慮的感覺，與人相處從來不會去計較得失，被占便宜也不在意，因此家人朋友總會覺得他們沒心沒肺、很好欺負，讓人忍不住笑他們太傻。但實際上，被占便宜他們不是不在乎，只是不想錙銖必較，不願為了一點小事就和對方吵到面紅耳赤。對他們來說，一時吃虧說不定會帶來更多利益，因此從不與人鬧翻。