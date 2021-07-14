中央微解封有條件開放餐廳內用，21縣市「逆中央」，維持禁內用。東海大學地方自治研究中心以「微解封」等議題，針對年20歲以上中市民眾民調。中心執行長潘兆民今天表示，有75.2％民眾不支持有條件開放餐廳內用決定；高達89.4％民眾擔心有條件開放餐廳內用，可能導致疫情升溫的疑慮；台中市長盧秀燕這次防疫表現，贏得多數民眾支持，滿意度為91.9％。

東海大學地方自治研究中心執行長、政治系潘兆民教授表示，這波疫情升溫以來，中央從5月19日起提升全台至三級警戒，至今將近2個月，中央防疫指揮中心在7月8日宣布三級警戒延長至7月26日，但部分場所微解封，特別是有條件開放餐廳內用，引發社會議論，截至目前為止僅澎湖開放，其餘21縣市均維持禁內用，顯示多數地方政府對當下開放餐廳內用是有嚴重疑慮。

潘教授表示，民調結果，有75.2％的民眾不支持中央疫情指揮中心有條件開放餐廳內用決定，無論從性別、年齡、居住地或政黨傾向，不支持比例均超過6成。另外，89.4％民眾擔心中央有條件開放餐廳內用，可能會導致疫情升溫，將近9成民眾的疑慮，應該是造成21縣市維持禁內用、「逆中央」的主因。

倫敦大學伯貝克法律學校博士施威全並分析指出，從民調來看，台中市長盧秀燕在這次防疫表現，贏得多數民眾支持，滿意度為91.9％，不滿意度僅為3％。從政黨傾向來看，對盧的滿意度，泛藍高達98.1％滿意度，泛綠族群則有90.1％，顯示盧秀燕防疫基調是謀求中央地方合作，但也會在特定議題表達台中立場，獲得不分藍綠族群的支持。

東海大學地方自治研究中心表示，本次調查以居住在台中市、年滿20歲的民眾為受訪對象，調查時間為110年7月10日至7月12日，調查天數共計3日。以電話訪問方式進行訪問，共計完成有效樣本818份，以95％信賴度估計，抽樣誤差在±3.43個百分點左右。