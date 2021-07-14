花蓮縣卓溪鄉夏雪芒果進入產季，小農多自產自銷，由於疫情嚴峻，銷售連帶受影響。（花蓮縣政府農業處提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情影響花蓮夏雪芒果的銷售，縣府農業處將投入協助行銷，在地企業也於第一時間購買650箱，用行動力挺偏鄉小農。（花蓮縣政府農業處提供／羅亦晽花蓮傳真）

除屏東、高雄與台東，花蓮也有產芒果！花蓮縣卓溪鄉農民利用好山好水的環境，種植夏雪芒果，採用自然友善耕作，不使用催熟劑，讓芒果於果樹上自然熟成，味道香甜可口，由於近期因疫情影響，芒果銷售不佳，縣府農業處將投入協助行銷，在地企業也於第一時間購買650箱，用行動力挺偏鄉小農。

夏雪芒果由高雄農改場研發育成，是台灣第一個有專屬身分證的芒果品種，由於其品種集結土芒果、愛文與金煌的優點，果肉飽滿多汁，甚有「芒果界LV」的美稱。花蓮縣5年多前引進種植，全縣目前共有4個產銷班，主要產地在卓溪鄉，每年6、7月進入產期，近年品質與產量逐步成長，平均1個月可產1000到1500箱。

產銷班長田東昇表示，花蓮因好山好水，加上氣候不像屏東一年四季如同夏天，芒果有過冬，風味更特殊，且均採自然友善耕作，不使用催熟劑，讓芒果於果樹自然熟成，味道更為香甜可口。

除夏雪芒果，今年也首次生產銷售「特A級花蓮蜜雪芒果」，田東昇說，該品種為愛文芒果後代，具有自然花蜜香氣，糖度約13至17，壽命長，果皮呈現桃紅色，如水蜜桃般亮麗可口。

不過今年受疫情影響，全台芒果訂單大滯銷，連帶影響花蓮芒果的銷售，玉溪地區農會與正在卓溪鄉豐坪溪及其支流打造水力電廠的世豐電力已於第一時間訂購，其中世豐電力更一口氣買下650箱，用行動力挺小農度難關。

花蓮縣長徐榛蔚擔憂花蓮芒果銷售狀況，派農業處實地勘察並投入行銷工作，除提高花蓮芒果的曝光度，也協助通路販售，並將輔導產銷班參加產銷履歷及集團產區驗證，做好產品分級。農產運銷科長郭仕強說，花蓮夏雪芒果多由農民自產自銷，據產銷班資訊，目前正是花蓮夏雪芒果最佳賞味期，有意訂購可電洽產銷班長。