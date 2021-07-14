美國官方今天公布，6月通貨膨脹年增5.4%，創2008年8月以來最大幅度，顯示消費者物價攀升，也讓聯邦準備理事會（Fed）指物價高漲會在未來數月消褪的說法面臨挑戰。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗普遍施打，讓美國這個全世界最大經濟體得以鬆綁防疫管制，美國民眾恢復支出、再度旅行，但也面對物價攀升，如二手車、汽油、旅館與機票等費用提高。

物價上揚趨勢可能損及拜登已暫定經濟計畫的支持力量，這項計畫包括大規模就業和基礎建設方案。

美國勞工部表示，截至6月為止年度消費者物價指數（CPI）上漲5.4%（未經季節調整），是2008年8月以來最高幅度。

6月物價大幅上揚，讓聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）壓力倍增，他將於明、後兩天面對國會議員質詢。

鮑爾一再堅持說，帶動物價上漲的最大因素將會消失，通膨也會降下來。

但經濟學家開始懷疑鮑爾的看法。

Grant Thornton首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）說：「物價上漲主要由COVID-19疫情帶動，但讓許多預期通膨揚升為短暫現象的聯準會官員感到意外。」

她警告，通膨下降的可能性正在消褪。