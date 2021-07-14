新北市自從疫情大爆發以來，屬於重災區，每天確診個案幾乎都是全台最多，近日人數銳減，今天更傳出好消息只有2名確診個案，且都是居家隔離轉陽的確診者，可以說是無新增本土感染個案。

據指出，本日新增本土確診個案，新北市僅2例，創下疫情大爆發以來的紀錄，且這2人是先前他案被匡列個案，在居家隔離期間陰轉陽，因此沒有傳播鏈，是在市府的掌控範圍內。

市府人員認為，基本可認定今日新增本土個案為「零」，市府團隊也認為是六月起推動的「平寧計畫」，透過大規模廣篩與精準疫調，新北市長侯友宜也預計在下午說明。