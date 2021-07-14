鴻海、台積電與上海復星完成簽約1000萬劑輝瑞/BNT疫苗，全民關注，其中蔡政府在過程中的角色，外界關注、也有許多討論。《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前在政論節目中爆「內情」，公開問行政院發言人羅秉成，「7月8日凌晨3點，是不是收到由台積電傳給他的一封正式e-mail，信件寫著措辭非常辛辣」，請「羅秉成自己憑良心說」。

《關鍵時刻》主持人劉寶傑12日在節目中表示，現在民進黨全力說，就是因為官民的密切合作，政府是全力支持、全力投入，才有今天這個完美的成果；對此，吳子嘉說，先講一個最小事情，「那疫苗瓶子包裝設計我看過，包裝紙箱設計我也看過，兩個設計都沒有中文，沒有復必泰，來台灣的只有BioNTech，最快9月初到，最慢9月底，第一批80萬劑，台積電跟鴻海永齡各40萬劑」。

關於購買疫苗中間曲折，吳子嘉爆料，在節目中公開問，「7月8日的凌晨3點鐘，行政院發言人羅秉成是不是收到由台積電傳給他的一封正式e-mail，信件寫著措辭非常辛辣」、「這一天發生什麼事？你羅秉成自己要憑良心說」。 吳子嘉透露，據他了解是政府有些動作搞得人家企業火大差點不想跟你玩了。吳子嘉說，「有沒有禮拜四（7月8日）這件事情，叫羅秉成自己回答」。

對於疫苗價格，吳子嘉也爆，台積電、永齡基金會簽訂的１劑32.5美元是在桃園機場交貨，政府自己買的則貴很多。

至於外傳過去BNT疫苗採購是政府在卡，羅秉成12日曾回應，「這個講法很卡通」，若政府真的要卡，就不會成立專案協助民間採購疫苗。