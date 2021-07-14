食品大廠味王（1203）今股東會確認配發現金股利1.1元，同時進行董事改選，現任董事長陳清福續任董座；陳清福指出今年舊廠設備更新，提升自動化仍是重點，而原訂速食麵擴增產線目前還未安裝，明年有機會。

陳清福表示，未來必須仰賴更新設備、提升自動化程度，以促進技術升級與強化生產競爭力，而企業發展策略的推動和執行，必須憑藉優秀的人力資源，因此藉由教育訓練以提升人員素質亦是當務之急。

此外，歷經疫情的洗禮，面對後疫情時代，亦將調整營運腳步，包括電商通路的大幅成長和蓬勃發展，帶動線上購物頻率增加及外送宅配服務更加成熟，未來應用數位科技帶來的便利，發展電商銷售方式，是未來努力的重點。 另外，在各項產品的發展方面，速食麵將繼續推動設備更新及擴充產能，以提升生產效率，並強化開發技術，加入健康及多元特色，期能擴張新客群，藉此提高市佔率及產品附加價值，而在醬油方面，嘗試使用臺灣在地食材，開發方便搭配食材、簡單備料、縮短烹調時間的調味醬料。並調整容量與包裝方式，減少保存困擾使用不浪費。而疫情期間造成調理食品熱賣情況，顯見消費者已有備用糧概念。

味王指出，今年上半年疫情衝擊，主要餐飲業商務供應相對銳減，包括味精、醬油、速食麵等都有，但零售部分相對好，下半年全球航運量能不足，運價節節飆漲，加上農產品的採集與供應鏈帶動原物料上漲趨勢，將增加生產成本壓力，在通路不能漲前提下，穩住毛利率30以上是固本重點，海外投資相對審慎保守。