時序進入2021年下半年，面對全球經濟復甦，投資信心轉佳，環境充滿許多投資機會，但仍不能低估疫情帶來的風險，資產布局關注五大重點，即疫苗接種刺激全球經濟強勁復甦、金融與原物料等族群將受惠週期性復甦、美國聯準會持續保持鴿派、低利環境下高收益債持續受追捧、提防政府高債務跟政策過失變化，迎戰下半年投資市場。

展望下半年全球經濟表現，瀚亞投資策略長黃文彬（Ooi Boon Peng）表示，下半年全球經濟預期會出現強勁增長，這趨勢將持續到2022年，各國都在加快疫苗接種，尤其發達國家的進程更快。以美國來說，疫苗接種正穩定推進，加上大量財政刺激方案，美國的GDP成長率很可能超過6％，高於長期以的1.5～2.0％成長率。同時在9000億美元的紓困法案，及1.9兆美元的經濟刺激計畫，還有就業市場改善，意味著在未來數月，美國人消費意願可能會增強，出現「美國例外（US exceptionalism）」的發展。

相比之下，包括大陸在內的亞洲國家，財政刺激方面較保守，到目前為止，出現病毒變異和病例上升的亞洲國家，疫情對經濟成長依舊是巨大威脅。儘管對全球經濟成長抱有信心，但不可低估疫情反彈帶來的經濟風險，目前市場情緒高度樂觀，應密切關注和評估市場變化。

瀚亞投資方案長Kelvin Blacklock也指出，除財政刺激大幅提振美國經濟，美國要成為「例外」，還需要美國聯準會維持寬鬆的貨幣政策，預計通膨明顯上升前，都仍將維持鴿派的立場。

在此環境下，投資組合應順應環境做調整，Kelvin Blacklock認為，債券市場看好高收益債，主要因低率環境下，資金依然會偏好較高的收益，同時寬鬆的貨幣和財政政策可刺激消費，使企業獲利優於預期。股票部分，在經濟復甦下看好全球股市，尤其以美國為首，包括金融、工業和能源等，在週期性復甦中受益的產業為主。

面對下半年的金融環境，黃文彬提醒，幾項風險需留意，首先隨復甦趨勢增強，不斷上升的債務水準再次成為焦點，特別是主權債務的增加，可能影響一些新興市場的信用評級。其次許多國家將開始面臨通膨，如果央行或政府的政策失誤，過早撤走當前的貨幣和財政政策支持，將對市場造成破壞性影響。最後對美國新執政黨的政策，任何可能針對大型科技公司和銀行的監管，及稅收上的不利變化，都需密切觀察。