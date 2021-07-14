暖心！女騎士被撞後倒地，大熱天，柏油路熱燙，民眾立即幫她撐傘，等待救護車。（記者爆料網提供／盧金足台中傳真）

台中市台灣大道三段與黎明路二段14日中午11時08分發生疑似搶快左轉，造成兩車碰撞，其中一輛汽車波及機車待轉區騎士。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台灣大道車禍波及待轉區騎士 民眾暖心為倒地騎士撐傘遮陽

台中市台灣大道三段與黎明路二段14日中午11時08分發生疑似搶快左轉，造成兩車碰撞，一輛汽車波及機車待轉區騎士，目擊民眾嚇的表示，「看到一輛休旅車直直開過來」，與另輛汽車碰撞後，衝到機車待轉區裡的兩名機車騎士，其中一名受傷女騎士被撞後倒地，大熱天柏油路熱燙，民眾立即幫她撐傘，等待救護車，車禍造成四人受傷送醫，警方酒測無酒駕，將進一步調查車禍原因，釐清責任。

今日中午台灣大道三段與黎明路二段發生兩車碰撞，波及兩名機車騎士的車禍，由28歲蕭男駕駛的汽車，沿著台灣大道左轉車道左轉黎明路，正往朝馬路方向行駛。

同時間由52歲鄭女駕駛的汽車，沿著台灣大道外直行慢車道，往朝富路方向行駛，蕭男駕駛與鄭女衝駕後，鄭女的車子在波及停等於機車待轉區的55歲龐女與28歲黃男兩名機車騎士倒地受傷，熱心民眾還為受傷騎士撐傘，否則戶外三十多度高溫，地上滾燙吃不消，路人看了「足感心」。

警方調查，蕭男疑涉違反交通號誌，右前車頭與鄭女左前車頭碰撞，鄭女的車子衝到機車停等區時騎士，警消到場快速將四人送醫救治。

受傷送醫的龐姓騎士腳骨折，另名黃姓騎士輕傷已出院。