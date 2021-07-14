建設公司負責人陳逢茂，自10年前起向某富商佯稱投資坡心市場停車位、市場租賃權、豪宅預售屋，富商投資約1300萬元後，發現他投資的車位根本不存在，預售屋也是別人的，控告陳和媳婦、女兒3人涉嫌詐欺，台北地檢署調查後認為媳婦不知情，14日將媳婦不起訴，至於陳和女兒因逃匿海外未歸，遭檢方通緝。

67歲的陳逢茂曾有竹聯幫背景，自組台北市坡心市場管委會並擔任主委，也經營多家建設公司，2013年間遭檢舉向附近通化夜市攤商強收保護費，若有不從，就率眾砸攤、上鎖阻撓生意，2014年遭北檢起訴。

陳男自10年前起即邀富商投資，富商2012年以112萬元向陳買了坡心市場商業大樓的停車位，隔年以200萬元買市場租賃權，2014年11月買北市廈門街華廈7樓豪宅預售屋。陳男聲稱房子由兒子的建設公司興建的，後來改約換成媳婦名下的建設公司出售，可從1350萬元降價成1180萬元，富商陸續給1300萬元給陳。

事後富商因投資未有下文，自行調查發現陳宣稱出售的停車位編號100多號，但事實上坡心市場商業大樓的車位不到100個，市場租賃權也不存在，豪宅則由其他建商興建，始知受騙，提告陳男、陳男女兒及媳婦3人詐欺。

檢方追查金流發現，陳男出售富商的車位、市場租賃權的部分款項流入陳的女兒戶頭，但父女倆早已離境，已對2人發布通緝，至於陳男媳婦部分，檢方認為她不知情，因此不起訴。