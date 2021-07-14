隨著全球景氣翻轉，市場商品價格大漲，通膨增溫引發市場擔憂聯準會提前升息，造成第二季市場波動加劇，花旗集團公布最新報告，預估2020年全球通膨率為2.0％，2021年為2.8％和 2022年為2.4％，同時預期美國聯準會將於2022年首次升息。

花旗(台灣)銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，經濟活力恢復，股優於債的投資主軸不變，花旗相對看好醫療保健類股的表現，尤其醫療保健股自2019年底以來僅上漲15％，遠遠落後其他美國股票，鑑於人口高齡化以及疫情催生相關需求，醫療保健後勢可期。未來十年甚至20年，亞洲新興市場、醫療保健、數位化顛覆，以及引領世界走向綠能化的新能源，都是不可阻擋的成長趨勢。

債市方面，在景氣確定復甦的趨勢下，殖利率較高的美國高收益債與新興市場債，亦能帶來穩定的固定收益；貨幣布局，預期聯準會將減碼購債規模，建議降低黃金部位，分散投資於美元、英鎊、新加坡幣及原物料貨幣(例如澳幣、紐西蘭幣和加幣)。展望第三季資本市場及景氣變化，聚焦「ICU」三大重點，持續關注健康護理、數位科技、綠能等投資主題，掌握全球經濟復甦的投資契機。

花旗集團指出，歐美經濟重啟帶動景氣升溫，隨著疫苗施打率提高，各國陸續解封，疫情獲得控制，全球迎接強勁的經濟復甦，全球經濟歷經2020年萎縮後，預期在2021年和2022年全面反彈，展望第三季，花旗集團上修全球經濟成長率預測，從2020年-3.5％上修至2021年5.8％，2022年上看4.0％。