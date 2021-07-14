【旅遊經 編輯部報導】

臺北市關渡自然公園所舉辦的國際自然藝術季，今(2021)年邁入第16年，關渡自然公園管理處將以《濕地交響樂》為主題。臺北市動物保護處及臺北市政府文化局共同補助藝術家創作期間的食宿交通及創作材料費，為邀請創作者參與，獲選的藝術創作者將自10月起進駐，進行約四週的駐地創作，申請期間即日起至7月24日止，徵求自然藝術創作者一起帶領大家「聽見」美好。

2021關渡國際自然藝術季創創作場域（圖片：臺北市動物保護處提供）

2021關渡國際自然藝術季創創作場域 （圖片：臺北市動物保護處提供）

關渡富饒的濕地孕育眾多生命、守護豐富水鳥，今年以《濕地交響樂》為主題，將關渡國際自然藝術季以交響樂不同的篇章形式交織成藝術創作，徵求關注人與自然關係的藝術家，參與2021關渡國際自然藝術季，獲選藝術家將利用約四週時間進駐關渡自然公園，使用自然素材或友善環境材料，現地創作能傳遞環境意識的作品。

濕地交響樂，究竟有什麼樂音呢？如採集園區內各種自然生態的奧秘與聲音，將之精煉成藝術創作，在濕地的音波中找尋靈感與感動；園區外的聲景採集也是相當豐富，例如：八仙六代園的稻浪聲、農忙時的機作聲、鐵牛車聲、漁民灑網聲、渡船頭海浪聲，形塑出關渡地方的農漁業。抑或是關渡宮的暮鼓晨鐘、玉女宮的木魚聲、穿梭關渡老街巷弄的人聲、北藝大上下課的鐘聲、市場叫賣聲，也都是關渡特有的人文聲景。

關渡藝術季讓大家了解聲音地景交融了古今、自然與人文。誠摯地邀請藝術創作者來聆聽，以聲景為靈感創造美好。自然的每一處生命，都有屬於自己的聲音，自己的故事；自然之聲也稱寂靜之聲，這不代表萬籟俱寂，當人的內心安靜，進而聽見來自大地的聲音，關於濕地的樂章。

※.徵選申請資訊：

◎.申請期間：即日起至2021年7月24日(六)止。

◎.申請進駐期間：

田野調查：2021年9月8日至9月10 日(參與);

駐地創作：2021年10月12日至11月7日(包含：藝術家分享會、開幕活動

◎.主辦單位提供資源：

住宿：田野調查與創作期間住宿（10/11-11/08），藝術家本人之獨立住宿空間（含衛浴）。餐食：主辦單位僅提供工作日之中餐，其餘自理。通勤補助：主辦單位提供已儲值之悠遊卡供藝術家在台北市內通勤使用。藝術家費用：新台幣八萬元整 （主辦單位將依規定代扣所得稅）

◎展出期間及場地：

2021年11月07日-2022年1月09日關渡自然公園、仙渡莊旅社

相關訊息可至活動網站，（English）；（中文）查詢！