台股今(14日)開高震盪走低，台積電尾盤拉高，收在613元，上漲6元，漲幅近1%，扮演重要撐盤角色，貨櫃三雄賣壓出籠，長榮收盤仍跌停，陽明收在163元，跌逾7%，終場加權指數收在17845.75點，小跌1.77點，成交值5732億元，高端疫苗也在傳出完成資料補件提交，食藥署將繼續進行緊急授權EUA審查消息後股價走升，並以219.5元作收，上漲9.5元，漲幅4.52%。

台股開盤上漲44.99點，以17892.51點開出，台積電明(15日)將舉行法人說明會，股價今開高走高，一度報615元，上漲8元，大立光也開高走高，一度報3035元，上漲70元，聯電、聯發科、矽力-KY、鴻海開高震盪，半導體族群走揚，盤中傳出蘋果要求供應商今年多生產9000萬支新iPhone，創惟、鈺創、鼎天等蘋概股盤中亮燈漲停。

貨櫃三雄今再遇瘋狗浪，長榮開盤即下跌9元，以156元開出，到了10點那一盤股價即跌停，原本開高的陽明、萬海也越走越低，陽明一度報159元，下跌17元，差一檔跌停，萬海一度報235.5元，跌幅也有8.8%，大盤指數也翻黑下殺，低點觸及17716.44點，下跌131點。