貨櫃航運傳統旺季報到，陽明宣布自8月15日起，遠東至美國、加拿大航線將加收綜合費率上漲附加費（GRI），每40呎櫃（FEU）加收1000美元。

陽明陸續通知客戶，將加收旺季附加費與調漲運價，本次是陽明第四度發布漲價通知，將在8月15日起加收GRI費用。

根據最新通知顯示，遠東至美國航線、遠東至加拿大航線，每20呎貨櫃（TEU）加收900美元，每40呎櫃（FEU）加收1000美元：若是內陸點一貫運送（IPI）及迷你陸橋運輸（MLB）每TEU均加收1800美元，每FEU加收2000美元。

陽明6月營收新台幣275.36億元，月增14.5%，較去年同期成長152.17%，續創新高。陽明今年前6月營收達1355.52億元，年增104.17%；法人認為，隨著運價續漲、陽明加收GRI費用以及長約效益顯現，有助營收向上攻堅。

歐美迎來解封，零售商擴大庫存回補力道，帶動海運需求強勁，目前遠洋線8、9月艙位全面爆滿，貨攬業者預計，海運供不應求盛況會延續至第4季。（編輯：黃國倫）1100714