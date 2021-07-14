雲頂郵輪集團的世界夢號傳出船上有一名乘客疑似確診感染COVID-19，郵輪今早提前返抵新加坡。這名40歲的乘客已被送往醫院接受進一步檢測，其他乘客仍在船上等候進一步指示。

綜合星媒報導，星夢郵輪「世界夢號」（World Dream）於11日出航，原訂今天早上9時結束「海上漫遊」行程，但傳出有乘客疑似確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，郵輪提前於今早6時30分左右返抵新加坡，停靠於濱海灣郵輪中心。

這名乘客出發前進行的強制抗原快速檢測結果為陰性，不過新加坡旅遊局一名官員指出，昨天這名乘客因在登船前曾與確診病例有接觸，而被列為確診者的密切接觸者後，立即被隔離並在船上接受PCR核酸檢測，結果為陽性；他的3名旅伴也都被隔離，採檢結果為陰性。

這名疑似確診的40歲乘客已被送往醫院接受進一步檢測。

旅遊局官員表示，船上所有休閒活動都已暫停，所有乘客必須留在房間內等待進一步指示。

報導指出，今年6月14日起，星夢郵輪以50%的載客量恢復營運。

新加坡去年11月起試行安全郵輪計畫，參與試行計畫的郵輪只能航行一圈，除新加坡以外，不能停靠其他港口。獲准參與這項計畫的郵輪包括世界夢號及皇家加勒比國際郵輪的海洋量子號。

去年12月，海洋量子號也曾因船上一名乘客疑似確診而緊急返回新加坡，但該名乘客隨後經進一步檢測後，證實未染疫。