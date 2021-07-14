有些人表面看起來不正經，其實能力很強，辦事可靠。星座運勢網站「星座巫師」分享，天秤座、獅子座、水瓶座看起來很吊兒郎當，其實非常可靠，他們實力堅強，面對正事時會負責到底，交付給他的任務都能夠切實完成，遇到問題也會迅速解決，令人非常佩服。

▍1.天秤座

天秤座很討厭麻煩的事，最怕有人有求於自己，他們偶像包袱很重，如果受人委託，一定會努力做到最好，絕不能破壞自己完美的形象，每次都把自己搞得很累，為了不要惹禍上身，他們會裝出吊兒郎當的樣子，隱藏自己的實力，就算有人開口請他幫忙，他也可以裝做無能為力，但如果有任務落在他身上，就可以看到他的真實能力，問題都能夠迅速被解決，非常可靠。

▍2.獅子座

獅子座性格直來直往，對朋友坦誠相見，受不了拐彎抹角，所以給人很直率的印象，每天都跟朋友嘻嘻哈哈的玩鬧，好像沒有煩惱的樣子，看起來甚至有些吊兒郎當。不過獅子座面對正事又是另一個面孔，他們很好勝，接獲任務會全力以赴，希望把事情做到最好，他們受不了別人對自己失望，因此會拚命達到目標，堅強的實力讓人覺得很可靠。

▍3.水瓶座

水瓶座思考邏輯很跳躍，常常給人活在自己世界的感覺，他們很常有異想天開的想法，總是愛跟朋友開玩笑，有些人會覺得他們的態度很吊兒郎當。其實水瓶座對朋友很講義氣，而且知道自己的能力在哪，不會答應自己辦不到的事，一旦做出承諾，就會負責到底，如果有求於他，就能感受到他們真的很可靠。