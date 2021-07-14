許維恩推出玫瑰精油酒精噴霧。（維恩原創提供）

許維恩接受男友王家梁求婚後，小倆口原定五月中旬登記結婚，卻被突如其來的疫情大爆發打亂結婚計劃，雖然婚事延遲，不過她這段時間也在演藝工作與美睫美甲店外，又多了一項斜槓事業，推出玫瑰精油酒精噴霧。

這些日子全民防疫，口罩‭‬與‭‬75％酒精不離身，許維恩發現每天噴酒精在手上，就只有酒精味道，且噴太頻繁會有乾澀感，有些乾洗手則是太黏稠，雖然都一樣都可消毒防疫，但她開始思考：「是否可以有75％消毒酒精是有香味的？可不可以手噴酒精後不再乾燥、可保濕？讓75％酒精噴霧就像是女生必須攜帶在身邊的化妝品一樣？」

於是她找了之前曾來信洽談商業業配合作的電商平台，詢問是否有意願與有能力製作生產產品，平台馬上回應沒問題，後來相認之下才發現董事長跟許維恩是舊識，原來平台老闆就是2007年參加第二屆《超級星光大道》打響知名度的戴安娜，雙方商談後一拍即合，隨即進入開發合作階段。從產品內容物研發、外包裝設計、工廠生產、到平台通路上架、無數次線上視訊會議、樣品的往返寄送，許維恩都親力親為，小到包裝瓶身選擇與包裝紙材顏色色調調整、字體編排、確定商品品質與味道，每個細節都不放過。

許維恩希望大家除了戴好口罩並且勤洗手，把這香香的玫瑰精油酒精噴霧隨身攜帶，使用時會散發淡淡玫瑰香氣，可紓緩壓力、開心防疫。