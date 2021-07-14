中央銀行標售800億元2年期定存單，得標加權平均利率0.252％、為10個月來新高，較6月標售時的0.226％，上揚2.6個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。

根據央行公布的2年期定存標售結果，吸引1038.3億元資金進場搶標，投標倍數1.3倍，得標加權平均利率續上揚至0.252％，得標比率77.05％。銀行資金調度主管認為，全球寬鬆不變，市場資金仍相當充裕，但這次2年期定存單利率續上揚，符和市場預期，主要因近來市場短期資金分配不平均，及第三季台股現金股利發放，資金進場投標偏保守的結果。

央行是在2013年8月開始標售2年期定存單，提供銀行閒置資金去化工具，2014年8月由100億元增至200億元，2015年8月調高至300億元，2017年8月再加為400億元至2020年底。2021年2月及4月二度上調，分別增加至600億元及800億元。