大陸江蘇省蘇州市吳江區四季開源飯店發生重大坍塌事故，失聯人員已全部救出，其中17人遇難，初步認定坍塌事故是因為產權方私自對房屋結構進行改造。一名住客史先生表示，飯店不斷傳出電鑽聲，因不堪其擾提前退房，未料約莫一個半小時後樓房即倒塌。

據新華社消息，此飯店塌樓事故現場救援指揮部表示，初步認定這起事故是因為產權方私自對房屋結構進行改造，造成房屋部分坍塌。

事故發生後，大陸國務院安委辦、應急管理部持續調度現場救援處置進展，派出部總工程師帶隊的工作組趕赴現場指導救援處置工作。大陸國務院安委會決定成立督辦組對該起事故查處進行掛牌督辦。

新京報報導，23歲的史先生曾在事發飯店居住3天2夜時間。史先生表示，他於7月10日下午1點入住這家飯店，住在2樓，據其提供的訂單截圖顯示，他於12日下午2點退房，此時距離事故發生不到兩小時。

史先生稱，「在這住的幾天裡，每天都能聽到電鑽的聲音，早上9點多就會被吵醒」。史先生稱，電鑽的聲音從樓上傳來，有時在床上還能感覺到牆體震動，到晚上10點左右，還聽到有人在用鐵鍬鏟沙子的聲音。

他曾在入住期間和朋友吐槽此事，並拍下多段影片發給朋友。史先生說，他原本想多住幾天，但因為酒店噪音問題，才提前於12日下午2點退房。史先生退房後約一個半小時，這家四季開源飯店變房發生倒塌事故。

12日晚，史先生接到預訂飯店的APP客服電話，詢問其是否安全。史先生稱，他這才得知曾入住的酒店發生坍塌，「慶幸躲過一劫」。