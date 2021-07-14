蘋果（Apple）在2020年推出iPhone 12系列之際，推出了全新的MagSafe配件生態。當時即有不少科技網站好奇蘋果會不會推出MagSafe無線行動電源，如今當初的期待已經成真！蘋果在官網上正式推出MagSafe外接式電池，是一款屬於MagSafe生態系的無線行動電源，是iPhone 12系列的用戶可以參考的配件新選。

蘋果全新推出的MagSafe外接式電池，僅有白色款式，外覆矽膠材質，質感上應該跟蘋果原廠的矽膠保護殼非常接近。蘋果官方公布MagSafe外接式電池內建7.62V、11.13Wh電池模組，雖然沒有正式說明，但推估電池容量是1460mAh。對比iPhone 12 mini採用2227mAh電池、iPhone 12‌和iPhone 12 Pro使用2815mAh電池、iPhone 12 Pro Max使用3689mAh電池，嚴格來說都僅能提供部分的電池補充。

因為隸屬MagSafe生態系，為iPhone 12系列充電時，可因為磁吸系統吸附在機身背面。吸附後的比例則可參考首圖。因為支援Qi無線充電標準，也可以為其他支援Qi標準的手機充電，但是無法磁吸在手機背面。

根據蘋果說明，MagSafe外接式電池透過5W功率來為iPhone 12系列充電。若要為MagSafe外接式電池補充電力（充電），其上有Lightning充電連接埠，需要搭配27W以上的充電器為它充電，充電功率是20W。此外，因為MagSafe外接式電池上市，蘋果也終於開啟iPhone 12系列的「反向無線充電」功能，iPhone 12系列接上Lightning充電器時，或是以有線CarPlay接上iPhone時，這時候可以使用反向無線充電為MagSafe外接式電池充電。要留意的是，使用iPhone 12系列反向無線充電方式為MagSafe外接式電池充電時，iPhone 12需要先充電到80%以上才會為MagSafe外接式電池充電。

蘋果指出，如果是使用MagSafe外接式電池為iPhone充電時，預定只能將手機充到90%。若要充電超過90%，建議要打開控制中心，按住低電量模式然後點擊「繼續」就可進行充電。而使用MagSafe外接式電池時，iPhone使用者可以在電池Widget查看MagSafe外接式電池的電量（也可查看iPhone、AirPods、Apple Watch等連接配件的電量）。

iPhone 12系列接上MagSafe外接式電池後，可以在電池Widget中查看電量。（摘自官網）

MagSafe外接式電池當前只有白色款式，價格NT$2990。蘋果台灣官網已經上架，但目前尚未開賣，果粉們可以再耐心等等喔。