巴基斯坦巴士大爆炸 多名大陸工程師喪命 13:582021/07/14 中時新聞網 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 路透社引述消息人士報導，巴基斯坦北部地區一輛載著大陸工程師的巴士14日發生爆炸，至今已有8人死亡，當中有4人為大陸工程師。圖為巴基斯坦巴士爆炸資料照。（資料照／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透社引述消息人士報導，巴基斯坦北部地區一輛載著大陸工程師的巴士今（14）日遭爆炸襲擊，至今已有8人死亡，當中有4人為大陸工程師。目前官方尚未公開證實消息。 巴基斯坦北部的哈扎拉（Hazara）地區資深官員表示，這輛載著大陸工程師的巴士在上柯赫斯坦地區（Upper Kohistan）發生大爆炸，造成8人死亡。 官員說這輛巴士載有超過30名大陸工程師，當時正前往上柯赫斯坦地區的達束（Dasu）大壩工地。 另外有2名軍事安全人員也不幸喪命。 目前尚不清楚巴士爆炸原因。 （持續更新） 陸駐巴基斯坦領事館遭槍擊 5人死亡 #巴基斯坦 #巴士 #爆炸 #大陸 #工程師 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滴滴效應 70陸企赴美上市生變 04:102021/07/13 全球財經 四川合江在造船舶疑似油漆氣體爆炸致3死 12:132021/07/14 兩岸 《美股掃瞄》通膨白熱化 美股失守歷史高點 09:112021/07/14 財經 蘇州酒店坍塌事故搜救42小時結束 共17人罹難 11:322021/07/14 兩岸 塔利班佔領阿富汗北部 數千人逃離 18:052021/07/13 國際 影》疑新冠病房氧氣瓶爆炸 伊拉克醫院大火逾50死數十傷 08:552021/07/13 國際 1分鐘讀財經》萬海老大8天內洩敗象 散戶棄船票狂追台積電 08:272021/07/14 財經 Gogoro VIVA XL新車報到入手免7萬 早鳥贈藍牙耳機 11:532021/07/14 科技 6月年減一成 陸手機出貨連三月下跌 04:102021/07/14 全球財經 COVID-19病房氧氣瓶爆炸 伊拉克醫院大火增至66死 22:292021/07/13 國際 氧氣罐爆炸 伊拉克防疫醫院失火 至少64死 04:102021/07/14 話題觀察 疫情中怎麼上健身房？韓國超荒謬禁令被笑翻 12:402021/07/14 國際 彰化縣議會復會開議 喬友大樓救災檢討究責成焦點 18:192021/07/13 政治 國際熱門新聞 巴基斯坦巴士大爆炸 多名大陸工程師喪命 - 國際 疫情中怎麼上健身房？韓國超荒謬禁令被笑翻 - 國際 小金魚會長大！湖中撈起巨無霸生物 美官員崩潰：別再亂放生了 - 國際 陸軍艦逼近澳洲 監視「護身軍刀」跨國軍演 - 國際 - 中央社 菲律賓總統大選民調 杜特蒂父女雙雙支持居冠 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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