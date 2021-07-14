路透社引述消息人士報導，巴基斯坦北部地區一輛載著大陸工程師的巴士今（14）日遭爆炸襲擊，至今已有8人死亡，當中有4人為大陸工程師。目前官方尚未公開證實消息。

巴基斯坦北部的哈扎拉（Hazara）地區資深官員表示，這輛載著大陸工程師的巴士在上柯赫斯坦地區（Upper Kohistan）發生大爆炸，造成8人死亡。

官員說這輛巴士載有超過30名大陸工程師，當時正前往上柯赫斯坦地區的達束（Dasu）大壩工地。

另外有2名軍事安全人員也不幸喪命。

目前尚不清楚巴士爆炸原因。

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