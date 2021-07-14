新冠肺炎肆虐全球，台灣也在安穩生活1年多後，爆發了本土疫情，除了救治確診者、匡列可能感染者外，疫苗的施打成了防疫的關鍵手段，而台灣對外購買疫苗的過程多有困難，每回到貨都彌足珍貴，不料北市「好心肝診所」卻爆違法施打，扯出台北市副市長黃珊珊與好心肝診所負責人許金川醫師之間，有中間人「Ben」，藝人阿Ben因此無端被波及，讓在台發展港星張啟樂也中槍。

台北市府捲入特權疫苗之亂，日前台北市議員簡舒培稱握有證據，「可以證明好心肝事件的特權疫苗，柯文哲市府高層其實事前知情」，北市副市長黃珊珊為此開記者會，秀出line對話截圖，表示自己對於發配疫苗沒有幫忙，不知為何好心肝許醫師要謝謝她，更曝光是一名叫做「Ben」的朋友傳達了許金川的訊息，自己完全不認識許金川，外界紛紛尋找「Ben」是誰，至今沒有答案。

黃珊珊友人「Ben」因此成了社群熱門詞，出現各種相關諷刺諧音、梗圖，同名的藝人阿Ben也莫名被波及，各界的「Ben」紛紛澄清非當事人，來台發展逾1年的港星張啟樂，昨天也在臉書po文，坦承自己就叫Ben，朋友都叫他阿Ben，哀吐：「我也希望可以幫大家弄到疫苗，可惜我沒這個本事」。

其實他這篇po文，是想提醒眾人到7/19下午5點止，「年滿十八歲都可以疫苗接種意願登記」透露自己已經登記完成，「你登記了嗎？」，至於藝人阿Ben，事發後也無奈發聲，表示收到爆量私訊，「真的不是我啊！我不認識金川，更不認識珊珊，所以不要再問我什麼時候可以打疫苗了，我也在等通知啊！」。