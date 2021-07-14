新冠肺炎疫苗施打至13日，已有374萬人接種第一劑，其中，疫苗施打順序第二類「中央及地方政府防疫人員」及第七類「維持國家安全及社會機能正常運作者」，加總達總接種人次17％，民眾黨立委張其祿質疑，第二類「中央及地方政府防疫人員」，行政院今年2月簡報預估為9萬人，不過，近期政院簡報增加逾10萬人，相對目前百萬人登記疫苗接種意願，民眾只能「望梅止渴」，呼籲政府疫苗分配不應有特權插隊。

據統計，截至昨日已有374萬人接種第一劑，進一步依公費疫苗10類接種對象區分，以第六類「75歲長者及孕婦」（占總接種人次26.1％）及第八類「65至74歲者」（占23.1％）之接種人次最多，其次則為第一類「醫事人員」（占17.2％）、第七類「維持國家安全及社會機能正常運作者」（占10.5％），而第二類「中央及地方政府防疫人員」則已經排序第六（占6.5％），施打人數已達24萬3442人。若加總第二類及第七類人員，已占總接種人次17％，達63萬8314人次。

張其祿指出，第二類及第七類人員疫苗施打，遭外界質疑「特權」，尤其是第二類人員，行政院今年2月初簡報，預估該類施打數為9萬人，7月初政院簡報一路追加至19.7萬人次，但目前該類施打人次逾24萬，政院並無清楚交代追加15萬人次的原因。

張其祿說，在歐美民主先進國家，政府公僕皆不敢擅藉其權力地位而自肥，例如英國王室成員，亦須按年齡順序接種施打。但是我國政府目前卻對第二類人員在數量、納入標準，以及相關決策會議紀錄和人員核實等方面皆欠缺對外的公開揭露，讓數百萬在疫苗接種意願登記平台上進行登記，但卻只能「望梅止渴」的民眾而言，更是情何以堪。

張其祿強調，疫苗施打攸關國人健康福祉，其分配不應有特權插隊，更不該是官大學問大，因為生命價值一律平等，不容其他因素的不當干擾。