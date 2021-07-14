三級警戒延長，新北地檢署近期結合團法人台灣更生保護會新北分會等組織，發起防疫紓困列車活動，針對生活困苦的更生人、保護管束者，除了協助申請紓困4.0外，也規畫採購更生人販賣的「防疫關懷物資箱」進行分送，盼用「以工代賑」的方式資助更生人輔導就業金。

新北地檢署與新北市榮譽觀護人協進會、財團法人台灣更生保護會新北分會及財團法人犯罪被害人保護協會台灣新北分會合作發起「疫起守護 新北與您向前行」 活動。

新北檢檢察長徐錫祥表示，許多受保護管束人、更生人及馨生人受疫情影響，生活陷入困頓，地檢署除了會幫助他們申請行政院紓困方案外，另外也採取採購防疫關懷物資箱宅配送、急難救助金、獎助學金、輔導輔導就業金、守護心關懷與療癒等方案，希望協助其他弱勢個案或家庭。

徐錫祥指出，防疫關懷物資箱內梨酥、 牛舌餅、素香鬆、綜合堅果、各式水果、水餃及桶仔雞等物品，都有是受保護管束人、更生人、馨生人販售的商品，這次署方與各單位採購了50箱，再反贈給經濟受困的更生人們，讓紓困措施達到雙向協助的目的，另外物資箱宅配則是邀集有交通工具的更生人，協助分送，希望讓更生人自力更生，之後將視疫情持續採購致送。

徐錫祥說，這次活動也特別感謝iGoods愛物資團體，協助推出防疫關懷物資箱的贊助方案，並捐贈30箱物資給予生活因疫情受到影響的更生個案及弱勢家庭，期望「疫起守護」紓困方案，能拋磚引玉，協助弱勢者度過難關。