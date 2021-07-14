中信兄弟15日將迎來復賽首戰，作客台南與統一獅交手，好消息是「大師兄」林智勝回歸一軍，但也有利空消息傳來，張志豪在延賽時決定動尺骨附屬韌帶重建術（Tommy John），本季再出賽機率不高。

兄弟球團表示，張志豪於5月分賽事中揮棒時受傷，導致左手肘韌帶撕裂，初步進行PRP治療後，決定於停賽期間進行TommyJohn 手術，目前在屏東中國信託公益園區進行復健治療及訓練。

兄弟球團坦言，張志豪今年球季再度出賽機率不高，且為了保護選手，兄弟球團將張志豪復健目標放在明年可進行完整春訓為首要考量。

雖然少了張志豪這員大將，但兄弟仍有利多消息傳來，去年10月動刀治療左腳韌帶斷裂傷勢的林智勝，經過這段時間的復健及修養，終於歸隊一軍，對此兄弟總教練林威助說：「這兩個月雖少有實戰機會，還不知道林智勝對比賽掌握度，但復賽後仍會讓他上一軍。」