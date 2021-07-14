善化夜市娃娃機業者插電營業遭查辦。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

每星期二、五、日開市之台南市善化夜市，13日微解封晚間恢復營業，原205個攤商中有35個到場設攤，人流管制額度471人，亦只有百人入場，但當地警方宣導巡視時發現有家娃娃機業者無視政府禁令，43台娃娃機全插電營業，蒐證後依相關規定裁罰。

13日晚間善化警方會同市府經發局、衛生局、市場處、區公所等單位及轄區里長、志工到夜市執行聯合稽查與防疫宣導，以擴音器及夜市管委會廣播系統宣導，並協助人流監控。因擔心民眾忘記防疫規定，會忍不住拉下口罩享用美食，加強宣導民眾不要「邊走邊吃」。

另外，警方也發現一家娃娃機業者業者無視政府禁令，43台娃娃機全插電營業中，蒐證後依相關規定裁罰，最高可處30萬元罰鍰。

善化警分局長歐祖明表示，違反傳染病防制法規定處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰，民眾若逞一時口腹之慾將付出昂貴代價，得不償失。夜市重新營業後，務必遵守政府防疫規定，業者若沒有落實防疫計畫，除了連續處罰外，最重就是予以停業。