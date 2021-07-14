由韓國遊戲公司Hound13開發的3A級動作RPG手遊《Hundred Soul百魂戰記》，為慶祝開服二週年，即日起舉辦一系列慶祝活動，包括主題活動「赫爾塞紀念日：製作蛋糕」、登入禮等好康福利，邀請玩家一起線上狂歡！此外，最新降臨關卡「雷電暴君－萊諾」今日也開放地獄級的難度，歡迎救世主前來挑戰，展現自己的實力。

週年慶活動熱烈展開

《Hundred Soul百魂戰記》將訂定7月16日訂為「赫爾塞創立紀念日」，這天亦是台港澳開服紀念日，豐富慶祝活動亦從今日啟動，只要在活動期間達到指定登入天數，就可以獲得傳說裝備登入禮，還有「潘朵拉創造之日」等眾多福利活動也將限時開放，並再次推出物超所值的「雙倍天之禮兩週年禮包」。

這次將帶來不同以往的週年慶活動內容，救世主可以經由完成「驚奇百魂」後委託「赫爾塞蛋糕店」製作蛋糕，將蛋糕送給聖女「忒伊亞」就能領取傳說裝備專用的「封印突破石」，突破傳說裝備，迎接更強大的力量。

週年慶期間登入達到指定天數抱回豐富獎勵

將蛋糕送給聖女「忒伊亞」即可獲得封印突破石！

地獄級「萊諾」降臨 考驗救世主

擅用雷電之力的「萊諾」這次挾帶更強力的力量席捲而來，救世主必須躲避「萊諾」的雷電，並在如電雨般的攻勢下，尋找機會攻擊弱點，非常考驗救世主的技術與反應，但只要成功擊敗「萊諾」，就可獲得豐厚報酬，包括傳說降臨武器「地獄災星」製作材料，「地獄災星」是罕見的雙劍武器，不僅可以對敵人造成暈眩效果及大量傷害，還能施展華麗又實用的技能，大幅提升戰鬥助力，喜愛迎接挑戰、追求刺激的玩家，千萬不能錯過。

傳說降臨武器「地獄災星」技能展示

地獄級「萊諾」降臨

赫爾塞騎士學校 校服時裝展現夏日小清新

迎接炎炎夏日，官方也特別推出風格清新的校服時裝，救世主將與副官「菲力帕」、「妮奇」、「基加提克」脫去沉重的盔甲，展現活力與青春的樣貌，重回當年的校園時代！

穿上校服來個小清新吧

救世主穿上校服 暫時忘卻戰鬥的殘酷！

《Hundred Soul百魂戰記》救世主關懷計畫

《Hundred Soul百魂戰記》研發團隊從今年初起便展開「救世主關懷計畫」，希望藉由聆聽玩家最真實的聲音，以改善玩家的遊戲體驗。基於這個目的，研發團隊已進行多項的遊戲設定調整優化，包含討伐通關的掉落材料調整為必定掉落，大幅減少救世主裝備養成的時間與精力；並開放新老玩家都可重新接取的「拯救世界的七天」任務，完成任務就能獲得評價極高的必備副官「蒂奇」以及T8傳說主武器高速成長券，讓救世主的傳說武器直升T8。

「救世主關懷計畫」仍在持續進行中，Hound13將秉持對遊戲的熱情與初衷，以帶給玩家快樂為出發，更加努力地傾聽收集意見，將《Hundred Soul百魂戰記》打造成為提供良好體驗的遊戲殿堂。

Hound13會努力打造快樂的遊戲殿堂 讓救世主繼續拯救世界

更多關於《Hundred Soul百魂戰記》的精采活動與內容皆會在官方粉絲團釋出，敬請密切追蹤官方粉絲團訊息。