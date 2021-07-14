美副國務卿雪蔓將於下周訪問大陸，與大陸外交部副部長謝鋒會面。為美國總統拜登制定下一階段對中政策前，與中國大陸進行接觸，並為「拜習會」做準備。

南華早報今（14）日報導，華盛頓將於下週派遣一名高級外交官前往中國，此次訪問被視為中美領導人峰會所邁出的重要第一步。

報導引述消息人士稱，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）將在天津會見大陸外交部副部長謝鋒，討論美國國務卿布林肯和大陸外交部長王毅會晤的可能性。為拜登與大陸國家主席習近平之間的進一步接觸鋪平道路。

雪蔓的訪問也將為拜登下一階段對中政策決定前，提供難得的接觸機會，因為美國國安委員會印太事務政策協調員坎貝爾，正在為對中審查進行收尾工作，該審查將為美國政府的未來政策方向提供建議。

雪蔓和謝鋒的會晤將是自3月兩國高級外交官在阿拉斯加進行激烈交流以來的首次高層面對面接觸。消息人士還稱，預計將接替崔天凱出任中國駐美特使、同時也是大陸另一位外交部副部長的秦剛，在即將結束新冠隔離期的崔天凱移交工作後，預計將於7月底前往華盛頓。