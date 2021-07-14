和大(1536)6月營收雖然仍受車用晶片短缺及缺櫃影響，但在手訂單滿載，上半年遞延部分有望在下半年改善，公司已接獲多家車廠電動車訂單，法人仍看好公司營收今年可衝新高。

和大6月營收5.16億元，月減14.3％，但年增46.26％，上半年營收32.49億元，年增近5成。去年第4季以來鋼價持續上揚，和大第2季開始與客戶協商價格，6月及7月初陸續調漲，預計第3季陸續反映；缺櫃情況依舊，但已經提早規劃預定貨櫃，預料逐漸改善。

嘉義一廠及二廠現階段產能滿載，都將提供兩大美國客戶所需產能。嘉義三廠已取得使照，正在進設備，預計9月底試車認證；初期會有4條生線給供應美國電動車皮卡所需，預計一年增加10億元營收，嘉義三廠最終規劃12條生產線投入。

另外，和大將在今年年底開始供應美系電動大廠奧斯汀廠減速齒輪組，明年3月再交給柏林廠。和大也透過第一大客戶供應一家美國車廠電動SUV減速齒輪組，是該車廠首款電動皮卡，並已接獲大量預訂訂單，預計明年5月交車，和大可望受惠。

整體來看，在缺料及運輸困難逐步改善情況下，雖然上半年累計營收只達到2018年全年71.53億元的45％，但隨著出貨增加，和大走出去年谷底，下半年到明年上半年可望拉出一波成長表現，今年全年力拚新高。