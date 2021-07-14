因通貨膨漲壓力，引發全球最大經濟體美國將比預期更早的收緊貨幣政策，刺激美元走強，令以美元計價的金屬價格更顯昂貴，降低對其他貨幣持有者的吸引力，致倫敦(LME)周三(7/14)銅價下跌。美元兌歐元觸及3個月來高點，兌日圓觸及一周高點，此前美國消費者物價指數在上月創下13年以來最大漲幅。

周三(7/14)截至台北時間13:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.45%，報每公噸9,370.5美元，盤中最低一度跌至每公噸9,350.5美元。(商品行情網)