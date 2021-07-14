永慶房產集團根據六都各民政局人口及內政部實價登錄統計資料交叉比對2021年1-6月六都淨遷入人口排名前十行政區，由台中市「北屯區」居六都行政區之冠，新北市「林口區」以第二名的成績緊追在後，其中若以縣市別來看，新北市、桃園市各有三個行政區入榜，為六都人口紅利亮眼縣市。永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，人口是影響區域房市的重要因素，而通常影響人口遷徙的誘因包含就業機會、房價高低、公共建設、交通便利性及社會福利政策，當各項利多到位時，自然會吸引區外人口遷入，產生大量房地產的剛性需求，房價也會因此更具支撐。

六都人口紅利表現最亮眼的行政區，由台中市「北屯區」拿下，住宅均價落在21.3萬。陳金萍說明，台中一直是中部的產業、工作、教育文化、休閒娛樂的重心，吸引不少嘉義以北、苗栗以南的民眾，紛紛轉往台中就業、成家，進而購屋、置產。其中，又以北屯區最為火熱，近年來坐擁捷運綠線、鐵路高架等多項重大建設題材，在公共建設帶動下，民間企業也紛紛進駐，COSTCO、漢神百貨、台中巨蛋、環球購物中心陸續設點，房市後勢發展效益可期。但吸引人口進駐最主要的關鍵還是在於價格因素，以總價千萬左右的預算來看，在市郊新興重劃區還可以買到2房或2+1的新房，因此吸引不少年輕首購族前仆後繼地移居北屯。

近年來房價、消費水平居高不下，已成為北台灣民眾的一大負擔，而隨著捷運等交通路網越發完善、完善的社會福利政策，讓不少在雙北市蛋黃區的就業、居住的民眾，選擇用時間成本替代房價成本，選擇往房價負擔較輕的「蛋白、蛋殼區」移動，因此可以發現新北市和桃園市就分別有3個行政區入榜，陳金萍指出，新北市入榜的行政區有林口、淡水及五股區，這幾個行政區都還保有2字頭的實惠房價，且區域內都有大規模的重劃區，或是交通、商場利多進駐。以林口為例，近年區域建設話題多，如三井OUTLET、機場捷運，加上媒體影視區進駐、台商回流設廠，提供許多就業機會；淡水區近年因淡海輕軌通車、美麗新影城及商場開幕、及預計於2024完工的淡江大橋、淡北道路等區域房市利多，生活機能日趨完善，加上低總價優勢，自然具有強大的人口拉力。

桃園市則由龜山區、桃園區及楊梅區入榜，陳金萍解釋，龜山、桃園區因臨近雙北都會區，上班通勤方便，而房價較雙北親民、建設和產業發展快速，加上捷運機場線等軌道利多議題，串起北北桃生活圈，也因此吸引不少首購族以距離換取低總價宅。此外，受惠於美中貿易戰，不少台商持續在桃園投資工業廠房及土地，如楊梅區等工業密集的區域，加上五楊高架開通，以及親民1字頭房價，也為楊梅區持續帶來龐大的就業機會及移居人口。

陳金萍補充說，人口紅利通常是影響房市活絡與否的重要指標，只要區域人口呈現正成長，就代表當地有足夠的購屋需求來支撐房市，即便未來有售屋需求，也較不會面臨買方難尋，價格相對有支撐。